Жемчуг, ассиметрия, цепи XXL: разбираем ювелирные тренды сезона

Украшения давно перестали быть просто деталью образа — сегодня это еще один инструмент для раскрытия индивидуальности. Осень-зима 2025 обещает стать сезоном смелых контрастов: от гиперобъемных колье до едва заметных золотых цепочек. Вместе с геммологом Юлией Маховой, экспертом по бриллиантам и цветным камням, мы собрали самые яркие тренды, которые диктуют мировые подиумы и street-style.

«Показы ведущих брендов и звездные выходы демонстрируют — этой осенью и зимой в сфере украшений главенствуют игра масштабов, смешение эпох и символизм», — говорит Юлия.

Уроки геометрии

Крупные серьги-«скульптуры», асимметричные браслеты и кольца с футуристическим изгибом — безусловные фавориты сезона: Balenciaga и Jil Sander показали коллекции, где геометрия и архитектура буквально «строят» образ, Prada добавила к нарядам моделей массивные серьги-«солнца», элементы из цветных кристаллов, крупные подвески, а Chanel — броши-цветы, v-образные подвесы и «ожерелья-сумки».

Жемчуг в новом прочтении

«Жемчуг больше не ассоциируется только с классикой. В 2025 году его сочетают с кожей, цепями и даже каучуковыми вставками, носят чокеры из барочных жемчужин в комбинации с винтажными кулонами», — говорит эксперт.

Модные дома, от Chanel до Simone Rocha, демонстрируют, что жемчуг может быть даже бунтарским. Например, в коллекции Chanel RTW Autumn/Winter 2025−26 доминируют массивные жемчужные украшения, а известный своим авангардным подходом бренд Vaquera представили колье из огромных жемчужин практически до пола.

Также жемчуг в этом сезоне можно носить не только как украшение — в коллекции Zuhair Murad есть платья, полностью расшитые жемчугом. Rahul Mishra использовал жемчужины как архитектурный элемент — структуры, которые напоминают доспехи и скульптуры. А на London Fashion Week у TOGA и Dilara Fındıkoğlu внимание публики привлекли длинные жемчужные ожерелья, надетые на моделей в два-три слоя.

Цветные камни и кристаллы

Яркая палитра триумфально возвращается в ювелирный мир — осенне-зимние образы многих домов моды украшают изумруды, цитрины, турмалины и даже окрашенные кристаллы Swarovski.

«При этом сочетание цветов неважно: тренд — разноцветные камни в одном изделии. Яркий пример — halter-top Kaia Gerber в кампании Givenchy Fall 2025 — с огромными разноцветными кристаллами и цепями», — подсказывает геммолог.

Цепи XXL и микс фактур

Кстати о цепях — крупные, будто взятые из гардероба панков 80-х, они снова в тренде, но приобрели новую эстетику: главенствуют матовое золото, звенья-«косы» и двойные плетения. Их носят как с трикотажем, так и с вечерними платьями и даже поверх пуховика.

Юлия:

«Для тех, кто предпочитает деликатность, допустимы тонкие многослойные цепочки, которые легко комбинировать между собой. При этом, помимо классических золота и серебра, дизайнеры в этом сезоне активно используют титан, палладий и даже переработанный металл».

Минимализм или массивные акценты?

Главный вопрос сезона — следовать ли философии минимализма или позволить себе «ювелирный хаос». Ответ: все зависит от настроения.

Минимализм, когда в образе представлены одна изящная цепочка с подвеской, тонкое кольцо или серьги-гвоздики, выбирают поклонницы скандинавской эстетики и тихого люкса. Он идеален для офиса и повседневных выходов.

Ярким натурам и для вечерних выходов больше подойдут тренды стрит-стайла Сеула и Токио — несколько браслетов разной фактуры, кольца на каждом пальце, массивные серьги.

«Но нужно помнить — крупные серьги и такое же колье в образе лучше не соединять. Также, если у украшений скульптурная форма (геометрия, абстракция), стоит ограничиться одним ярким штрихом, и не перегружать ансамбль другими деталями», — советует эксперт.

Есть и золотая середина — можно комбинировать базовые украшения с оригинальными акцентами. Такой контраст делает образ современным и интересным.