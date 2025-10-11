Снова в моде: как выбрать джинсы буткат и с чем их носить

В моду вернулись популярные в 70-х годах прошлого века джинсы (и брюки) фасона буткат — узкие на бедрах, они расширяются к низу. Их крой не стесняет движения и позволяет визуально удлинить фигуру. С чем их сочетать и как носить, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста и знатока моды Владислава Лисовца.

Он отметил, что любую вещь можно примерить на любую фигуру, поэтому нельзя сказать, кому «можно», а кому «нельзя» носить джинсы фасона буткат.

Нужно подобрать правильную длину и правильный каблук или же носить их без каблука. Все зависит от того, как вы сможете это преподнести, — рассказал стилист.

По его словам, иногда эти джинсы могут выглядеть странно, может, даже чуть некрасиво, уродливо. Но это может стать фишкой образа.

Не всегда красиво — это стильно и хорошо. Иногда мода — это уродливо. Просто все зависит от того, как вы это преподнесете, с чем вы это будете сочетать, — объяснил знаток моды.

Конечно, если хочется носить джинсы буткат в размере 52–54, нужно хорошо подумать: нужно, чтобы в области талии и живота не было ничего лишнего.

Если есть хорошая фигура, то к джинсам можно подобрать облегающий верх. Если нет, то можно рассмотреть как вариант наверх оверсайз. Это будет смотреться прикольно и необычно, потому что в нулевые их носили только с обтягивающим верхом, — посоветовал собеседник «ВМ».

Сегодня джинсы и брюки фасона буткат носят с пиджаками с плечами и пиджаками разной длины, удлиненными или укороченными. По словам Лисовца, варианты могут быть самыми разными.

Главное — понимать длину ваших ног. Если они не слишком длинные, то использовать каблук и сделать так, чтобы джинсы были максимально в пол. Тогда зрительно все будет казаться пропорционально, — заключил стилист.

