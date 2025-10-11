Как справиться с осенними капризами кожи

С наступлением холодов наша кожа сталкиваются с резкими перепадами температуры, сухим воздухом из-за включенного отопления, ветром на улице и пылью в помещениях. В это же время в доме проявляют активность пылевые клещи, а гардероб пополняется шерстяными и синтетическими тканями — все это в сумме дает неприятные ощущения, усиливает зуд, покраснение и высыпания. Если есть атопический дерматит, контактные аллергии или просто чувствительная кожа, осень — сезон, когда требуется поддержка. Косметолог Ирина Горлова рассказала, что именно менять в уходе и быту, чтобы пережить сезон с комфортом.

Ставка на барьер: деликатное очищение и липиды каждый день

Начните с умывалки и геля для душа. Ищите формулы без сульфатных ПАВ, с нейтральным pH и пометкой для чувствительной или атопичной кожи. Чем меньше пены, тем лучше для защитного барьера. Помните, что вода должна быть теплой, а не горячей.

«После очищения не тяните время — в течение трех минут нанесите крем или бальзам с церамидами, холестеролом, скваланом, маслом ши, бета-глюканом. Это восполняет липиды и „чинит“ микротрещинки. Для тела подойдут бальзамы с пометкой эмолент, для лица — кремы с плотной, но негустой текстурой. Запахов и красителей должно быть по минимуму», — объясняет эксперт.

Увлажнение: мочевина, глицерин, эктоин и окклюзия точечно

Осенью коже одновременно нужны и «магниты для воды», и защита от испарения. Ищите глицерин, гиалуроновую кислоту, пантенол, эктоин, полиглутаминовую кислоту. Для тела хорошо работают средства с мочевиной 2–5 процентов. Она смягчает и удерживает влагу, но на воспаленные участки выбирайте формулы для атопиков. Если есть сухие пятна, точечно закрывайте их более жирной мазью на ночь. Это уменьшит зуд и утреннюю стянутость. На лицо днем наносите легкую эмульсию, на ночь — крем плотнее.

Успокаиваем воспаление: мягкие активы дома и медикаменты по назначению

При покраснении и «пылающих» щеках помогайте коже противовоспалительными компонентами. Это ниацинамид до пяти процентов, центелла азиатская, мадекассосид, аллантоин, коллоидная овсянка, азулен. Они снимают зуд и уменьшают реактивность.

«Если обострение яркое, нет смысла мучиться неделями. Топические стероиды или ингибиторы кальциневрина назначает врач. Используйте короткими курсами и по схеме. Самолечение гормональными мазями — плохая идея. Перед новым кремом всегда и в обязательном порядке делайте „пятнышко-тест“ на запястье на сутки», — предостерегает врач.

Чистый воздух и текстиль: убираем бытовые триггеры

Дома держите влажность на уровне 40–50 процентов с помощью увлажнителя. Регулярно мойте резервуар и фильтры. Проветривайте комнаты. Пылесосьте матрас и мягкую мебель, стирайте чехлы при 60 градусах, раз в неделю меняйте наволочки. Одежду лучше выбирать многослойную и не колючую: хлопок или тенсел первым слоем, а шерсть и твид — поверх. Швы и ярлыки могут натирать, их лучше срезать. Стиральный порошок выбирайте гипоаллергенный, без отдушек, с дополнительным полосканием.

Дневной щит: SPF осенью

Даже осенью всегда используйте солнцезащиту на лице и открытых участках. Минеральные фильтры чаще переносятся легче, чем химические. Тональные средства выбирайте с пометкой некомедогенно и для чувствительной кожи — и помните, чем короче состав, тем спокойнее кожа. Антигистаминные средства принимайте ситуативно и только по назначению врача. Ведите «дневник обострений»: дата, погода, питание, новые средства, стресс. Через месяц будет видно, что именно провоцирует реакцию.

Как понять, что пора к дерматологу

Если зуд мешает спать, есть трещины и мокнущие пятна, присоединилась боль или температура, появились круговые или быстро растущие очаги, не тяните. Нужен очный осмотр, иногда — анализы, корректировка ухода и краткий курс лечебных средств. Это быстрее и безопаснее, чем бесконечные эксперименты дома.