Эмма Стоун появилась на кинофестивале в ярком платье-комбинации

Актриса Эмма Стоун вышла на публику в платье-комбинации с разрезом. Об этом сообщает Dailу Mail.

Эмма Стоун позировала в желтом платье-комбинации с разрезом до бедра и накидкой в тон. Волосы актрисе уложили волнами и сделали макияж с бордовой помадой.

В июне Эмма Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством.

В январе Эмма Стоун с кардинально новым имиджем пришла на премию «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок.