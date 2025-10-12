Модель Джулия Фокс снялась в платье медсестры с кружевным лифчиком

Экс-девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс, вышла на публику в платье медсестры. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джулия Фокс снялась в розовом платье медсестры с белым кружевным лифчиком. Образ дополнила шапочка в тон. Модель также надела парик шатенки и сделала яркий макияж с розовой помадой. Съемку она провела в баре.

На прошлой неделе Джулия Фокс появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.