Кайли Дженнер снялась для рекламы в кожаных шортах и наручниках

Бизнесвумен Кайли Дженнер в наручниках снялась в тюрьме для рекламы косметического бренда Kylie Cosmetics. Снимками оа поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер была одета в черный кожаный топ и укороченные шорты. Руки ей связали наручниками и приставили два охранника. Сценарий ролика был приурочен к выходу новых косметических продуктов.

В августе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе подловили поклонники в Будапеште, где сейчас проходят съемки третьей части «Дюны». Влюбленные посетили одну из кофеен города. Сотрудники заведения опубликовали в Instagram совместное фото со знаменитостями. Модель была запечатлена в черном топе, а актер предпочел белую футболку, солнцезащитные очки и кепку.

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера.