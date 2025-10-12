Гардероб после 60: как одеваться, чтобы подчеркнуть свою уникальность

После 60 лет одежда может отражать вашу элегантность и уверенность в себе, а не скрывать возраст. В наше время женщины в зрелом возрасте не носят бесформенные балахоны и не пытаются выглядеть моложе, а выбирают комфортную, но стильную одежду.

Стилисты напоминают, что основа гардероба должна быть из благородных тканей, которые дарят комфорт. Выбирайте хлопок с добавлением эластана, лен, мягкую шерсть, кашемир и шелк. Стоит избегать синтетики и облегающего тонкого трикотажа, поясняет канал «Модной шляпы силуэт».

В фасонах главными союзниками в зрелом возрасте станут прямой крой и А-силуэт. Брюки с прямыми или слегка расклешенными штанинами, юбки и платья длиной до колена или чуть ниже, модели с завышенной талией — все это выглядит элегантно и уравновешивает фигуру. Глубоких декольте лучше избегать, отдав предпочтение воротникам-стойкам или неглубоким вырезам, которые можно дополнить шарфиком. В цветовой палитре выигрышно смотрятся мягкие пастельные тона, придающие коже сияние, классические нейтральные цвета и глубокие насыщенные оттенки вроде бордового или изумрудного. А вот от насыщенного черного у лица и болотных тонов лучше отказаться — они придают усталый вид. Базовый гардероб должен включать пальто классического кроя, плащ, прямые джинсы и классические брюки. Платья из плотного трикотажа или льна — настоящее спасение, так как создают цельный образ одной вещью. Блузы и топы должны быть из плотных тканей, без откровенных вырезов.

