Дочь Бекхэмов запустит свой бренд косметики

Дочь футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Харпер, решила создать свой бренд. Об этом сообщает издание The Sun.

© Газета.Ru

14-летняя Харпер хочет запустить бренд косметики HIKU BY Harper. По информации журналистов, две заявки на регистрацию товарного знака под этим названием были поданы через компанию H7B Limited, зарегистрированную на ее имя.

«План состоит в том, чтобы создать бренд, ориентированный на молодую аудиторию, черпая вдохновение в поп-культуре и корейской моде. Бекхэмы — невероятно мотивирующие родители, когда дело касается талантов и бизнес-идей их детей», — заявил инсайдер издания.

На днях Харпер Бекхэм стала гостьей премьеры документального сериала о жизни ее матери. Дочь знаменитостей позировала перед фотографами в черном макси-платье бренда Виктории Бекхэм за $2500. Девушка также надела колье Van Cleef & Arpels, которое стоит $9150. Ей сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы. Харпер пришла на презентацию под руку со своим 23-летним братом Ромео. На мероприятии также были их 20-летний брат Круз и его 29-летняя возлюбленная Джеки Апостол.

При этом старший сын Бекхэмов Бруклин не пришел поддержать свою мать.