Модель Эльза Хоск выложила фото в коротких шортах

«Ангел» Victoria's Secret и модель Эльза Хоск снялась в коротких шортах. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

36-летняя Эльза Хоск предстала перед камерой в шоколадном комплекте, который состоял из лонгслива и коротких шортов. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, черные вьетнамки и светло-серую сумку Hermes Birkin. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественном стиле с блеском для губ.

В сентябре Эльза Хоск опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу светлый клатч Yves Saint Laurent, золотые браслеты, часы и кольца с бриллиантами. Знаменитость сделала легкие локоны и макияж с нюдовым блеском для губ и румянами.

Недавно Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. На одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria's Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.