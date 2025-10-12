Актриса Нина Добрев снялась в купальнике

Голливудская актриса Нина Добрев показала фигуру в купальнике. Звезда «Дневников вампира» опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Нина Добрев была запечатлена в черном слитном купальнике с декольте в бане. Актриса убрала волосы под полотенце. При этом знаменитость не стала отказываться от макияжа. Фото было сделано во время пребывания артистки в Париже на Неделе моды.

В сентябре Нина Добрев в книге журналистки Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя эпичной: устная история "Дневников вампира"» рассказала, почему ушла из популярного сериала.

По словам актрисы, она покинула проект из-за неравной оплаты труда — ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Иэну Сомерхолдеру. При этом в ее контракте была указана одна роль — Елены, а по факту Добрев играла и двойника своей героини, Кэтрин.

«Мне приходилось проводить на съемочной площадке в два раза больше времени, мне приходилось запоминать в два раза больше реплик. Я хотела сыграть Кэтрин, но я хотела получать за это справедливое вознаграждение, и я хотела быть равной мальчишкам», — делится она.

В конце концов ей немного увеличили гонорар, но денег было все равно меньше, чем у актеров. Добрев утверждает, студия посоветовала сценаристам прекратить включать Кэтрин в сцены, потому что ей не хотели платить за обе роли.

Актриса решила не продлевать свой контракт после 6-го сезона и покинула вампирский сериал в мае 2015 года.