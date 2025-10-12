От минимализма до традиций: почему в России внезапно вырос спрос на кокошники

Внезапно вырос спрос на один из русских народных головных уборов — кокошник. Правда, девушки носят современную модель: чаще всего кокошник однотонный, из мягких и комфортных материалов, а крепится к голове с помощью резинки. «Вечерняя Москва» выяснила, почему кокошник обрел второе дыхание.

Об ажиотаже вокруг русского головного убора сообщили на российских маркетплейсах. Их продажи выросли почти вдвое. Максимальный рост заказов был выявлен накануне Масленицы.

Президент отметил

Интерес к кокошникам связывают не только с народными праздниками, но и с интересом к возрождению русских традиций через костюмы. Например, это отметил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Вы знаете, это не шутка. Меня это очень радует, — заявил глава государства.

После этого заявления в администрации Ленинградской области сообщили о трехкратном росте продаж кокошников и костюмов в русском стиле.

От минимализма до традиций

В основном особый спрос сейчас идет именно на минималистичные модели, современные версии старого головного убора.

Это достаточно простые венцы, иногда однотонные или с незамысловатой вышивкой, — рассказывает Ольга Кристалицкая, мастер, рукодельница и продавец кокошников на заказ. — Они сделаны по принципу ободков либо закрепляются с помощью резинки на затылке. Некоторые модели украшены в народных мотивах, а другие уходят от них. Например, очень популярен вариант небольшого кожаного кокошника с металлическими аксессуарами в виде цепей или пирсинга.

Однако создаются и покупаются и более не повседневные модели — с бусинами и кружевом.

Такие покупают уже к мероприятию или уже под готовый наряд, — рассказывает Ольга. — Это яркие модели — с бусинами, кружевом, камнями. Иногда мы делаем и совсем фантазийные модели: например, кокошник без основы, где форму будто задают серебристые веточки дерева, сделанные из проволоки и украшенные камнями.

Не на каждый день

Не все восприняли новое веяние моды благосклонно. Так, в школе в Свердловской области из-за кокошника разгорелся целый скандал. Девочка пришла на уроки в небольшом красном венце, из-за чего получила замечание от учительницы: мол, школа — это не карнавал и подобным головным уборам в ней не место.

В современном мире шляпки и кокошники уже не имеют такого значения, какое было прежде, — рассказывает персональный стилист и психолог Маргарита Чернышева. — Если раньше люди старались не покидать дом без головных уборов, то сейчас они ассоциируются у нас с «разодетостью». Многим кокошникам, особенно ярким, действительно место на карнавале, но современные венцы в минималистичном стиле могут стать отличным аксессуаром для любого мероприятия: и вечеринки, и неформальной рабочей встречи. Однотонный небольшой вариант можно приспособить к любому образу. Главное, не перегрузить его аксессуарами и акцентами, а также сохранить цветовую гамму.

Раньше кокошники носили только замужние женщины. Но сейчас эти границы стерлись, и он стал аксессуаром для всех, кто интересуется и уважает свою культуру.

Это был неотъемлемый элемент русского костюма, а потому кокошники носили абсолютно все сословия: от крестьянок до боярынь и купчих, — рассказывает Маргарита. — Он объединял всех русских женщин тогда, и потому приятно видеть, что объединяет он нас и сейчас.

Екатерина Боратиони, маркетолог, финансовый аналитик:

Это часть более широкого культурного возвращения к национальным корням. Мы наблюдаем заметное повышение интереса к русскому фольклору: от народных мотивов в поп-музыке до исторических сюжетов в кино и сериалах. Кокошник, будучи ярким символом русской женственности, органично вписывается в этот тренд.

Своя рубашка ближе к телу

Понева

Эту юбку раньше носили в основном замужние женщины в южных губерниях России поверх холщовой рубахи. В ее основе лежат три несшитых полотна ткани, соединенные поясом. Как и кокошники, современные поневы отличаются минимализмом: их можно сочетать с любой одеждой, надевая поверх юбок, платьев или джинсов, чтобы подчеркнуть талию.

Ожерелье

Уже достаточно давно интерес вызвали и накладные воротники, которые можно добавить к одежде любого стиля и повязать вокруг шеи. Многие производители при создании такого аксессуара вдохновлялись именно древнерусским ожерельем — оно обычно было расшито жемчугом или камнями и пристегивалось к кафтану или шубе.

Косоворотка

Интерес к народным мотивам проснулся не только среди женщин. Так, многие мужчины, следящие за модой, возвращают сейчас фасон русской рубахи-косоворотки, которая отличается тем, что разрез ворота находится не в центре, а сбоку. Сейчас под стать старинной русской рубахе делают также теплые кофты или даже поло со скошенным воротом.

