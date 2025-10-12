Зима близко: какие шубы будут актуальны в сезоне 2025—2026

Шуба этой зимой — не просто защита от холода, это воплощенная мечта, модное высказывание, стильный и сильный элемент образа. В тренде — чистые силуэты, продуманные детали и фактуры, которые хочется трогать рукой и прижиматься щекой. Длина уходит в макси, крой становится свободнее, а воротники и манжеты играют роль аксессуаров. Стилист Маша Ведерникова дала пять ориентиров, которые помогут выбрать модель, не промахнуться со стилем и собрать капсулу на весь сезон.

Длина макси и прямой силуэт — база, которая вытягивает образ

Самая востребованная форма зимы — длинная шуба до щиколотки по прямой линии и с широким плечом.

«Такой крой визуально вытягивает силуэт и дружит с любыми слоями — от пиджака до объемного свитера. Если нужен универсальный вариант на годы, берите спокойный оттенок молочный, тауп, графит или горький шоколад. Сочетайте с сапогами на устойчивом каблуке, узкими джинсами, платьями миди и шерстяными костюмами, добавьте длинный шарф в тон и кожаные перчатки, чтобы подчеркнуть вертикаль», — говорит эксперт.

Дубленка-авиатор и стриженый мех

Короткие и средние дубленки с овчиной внутри снова на пике — ищите модели с широким воротом, ремнями на поясе и манжетах, контрастной отделкой кромок. Стриженый мех облегчает шубу и делает силуэт чистым. Такой верх отлично работает с денимом, кожаными брюками, трикотажными платьями и тяжелыми ботинками челси. Для офиса добавьте строгие брюки со стрелкой и тонкую водолазку, на выход — мини-юбку, плотные колготки и высокие сапоги. Если хочется цвета, выбирайте глубокие оттенки бордо, насыщенный зеленый, серо-синий. С другой стороны, вечная классика тоже актуальна — оттенки кэмела, шоколад, охра.

Объемные воротники и манжеты

У шуб сезона главный «украшатель» — очень объемный воротник. Шалька, стойка или отложной с мягкой линией плеча создают рамку для лица и избавляют от необходимости добавлять много аксессуаров.

«Манжеты тоже стали шире, иногда контрастного тона или фактуры. Работайте по принципу баланса — если воротник крупный, шарф берите плоский и длинный. Если манжеты активные, перчатки выбирайте гладкие и в тон. Обувь лучше лаконичная — широкие и высокике прямые сапоги-трубы или минималистичные ботильоны уравновешивают верх и удерживают образ в современном ключе», — говорит стилист.

Фактурные решения

Мех с выраженной фактурой остается ключом к модному самовыражению. Плюш, букле-эффект, тедди, зебра-стричь, диагональная стрижка под шеврон — все это дает глубину цвета и прячет заломы. Еще одна линия тренда — комбинированные модели. Кожаные кокетки, замшевые вставки, стеганые панели, микс матовых и глянцевых поверхностей. Такие шубы не требуют сложного стайлинга, достаточно монохромной базы — тотал-черный, молочный, серый — и одной детали вроде ремня на талии или шапки-бини крупной вязки. Если хочется принта, выбирайте спокойную «соль и перец» или мягкий леопард в приглушенных тонах, они легче вписываются в гардероб, чем жесткие контрасты.

Цвет как инвестиция в настроение

Цветовая палитра уходит из кричащей в глубокую и «съедобную». В фаворе — сливочный, овсяный, верблюжий, мокко, темный графит, холодный синий, лесной зеленый. Такой цвет дольше не надоедает и легче комбинируется. Работайте капсулами: к молочному верху подберите серый костюм и бежевые сапоги. К темно-зеленой шубе — джинсы индиго, кремовый свитер и коричневые ботинки. Правило простое — один активный элемент, все остальное спокойно поддерживает.

Как понять, что модель «ваша»

Примеряйте на плотный свитер или пиджак, если вы их носите и планируете надевать под шубу. Поднимите руки, пройдитесь, застегните молнию или крючки. Шуба не должна тянуть в плечах и подмышках, а подол — цепляться за колени. Посмотрите в зеркало в профиль. Линия от плеча до низа должна идти ровно, без пузырей в области лопаток. Проверьте, как шуба ведет себя с обувью, в которой ходите чаще, если вы любите высокие сапоги, длина миди по икру даст идеальную пропорцию. Если носите кроссовки и челси, укороченная дубленка или шуба до колена будет практичнее.