Певицу Леди Гагу сфотографировали в туфлях на кривых каблуках

Певица Леди Гага вышла на публику в туфлях на экстремальных каблуках. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли Леди Гагу 11 октября около аэропорта Милана. Певица была запечатлена в розовом облегающем кардигане с объемными плечами, юбке-миди и туфлях на экстремальных кривых каблуках с бантами. Поп-исполнительница добавила к образу солнцезащитные очки и сумку на плечо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с темно-розовой помадой.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Леди Гага старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

В апреле 2024 года певица спровоцировала слухи о помолвке. Журналисты заметили на безымянном пальце поп-исполнительницы кольцо с бриллиантом. Тогда знаменитость не стала комментировать сплетни. А в конце июля того же года Леди Гага подтвердила слухи о помолвке с предпринимателем.