Осень 2025: тренды верхней одежды, которые заменят целый гардероб

Осенью по привычке можно утеплиться и укутаться в привычные куртки или пуховики, а можно превратить верхнюю одежду в ключевой элемент своего самовыражения. Расскажем о стильных трендах этого сезона. Парки и ветровки давно стали универсальными спутниками стильного осеннего образа. Их можно сочетать и с офисной классикой, и с повседневными джинсами. Супермодная куртка рабочего с контрастной строчкой и металлической фурнитурой добавляет образу индустриального шарма, а джинсовка остается вечным хитом уже несколько десятилетий.

Пальто и полупальто сохраняют статус must-have, но силуэты теперь другие. Этой осенью стилисты советуют присмотреться к асимметрии, выразительным плечам и меховым воротникам. Плащи и тренчи, особенно кожаные модели с поясом, придают образу уверенности, а также прекрасно сочетаются как с джинсами, так и с вечерними нарядами, поясняет автор канала «ZHUKOVA CARE о моде и стиле».

Бомберы и косухи выбирают сильные и независимые. Приталенные рок-н-ролльные косухи и объемные бомберы до сих пор не теряют актуальности. А пуховики давно и прочно утвердили свои позиции на модном олимпе. Удлиненные модели с поясом носят даже с костюмами, а короткие спортивные идеально подходят для городского ритма. Кроме того, этой осенью дубленки буквально с ноги ворвались в модные топ-чарты. Ранее «ГлагоL» писал о том, как собрать осенний гардероб при этом не разориться. Стилисты советуют выбирать универсальные вещи, которые можно с легкостью сочетать между собой.