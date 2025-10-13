Экс-возлюбленная сына Бекхэма показала фигуру в бикини

Экс-возлюбленная сына футболиста Дэвида Бэкхема Ромео поделилась снимками в откровенном образе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель и диджей Ким Тернбулл показала фигуру в бикини синего цвета. Знаменитость позировала с распущенными волосами, отказавшись от макияжа, сидя на шезлонге. Она также надела небольшие серьги.

Публикацию прокомментировал и сам Ромео Бекхэм, однако девушка никак не отреагировала на его высказывание.

В августе 20-летний сын Дэвида Бекхэма Круз повторил фотосессию отца в трусах. Наследник поделился снимком с семейного отдыха на роскошной яхте.