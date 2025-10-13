Модные секреты 60+: как выглядеть свежо без экспериментов

Почему-то многие женщины уверены, что с возрастом стиль тоже уходит в прошлое. Ну правда, модные эксперименты уже стоит отложить, но кто запрещает выбирать старую добрую классику? Попробуйте советы автора канала «Модной шляпы силуэт», чтобы точно быть в тренде. По крою берем А-силуэт, приталенный образ или прямые линии. Это запросто можно найти в брюках, кардиганах и плащах. С цветом еще проще: светлый монохром или контраст пастели с чем-то ярким.

Если совсем лень что-то выдумывать, то берите проверенные и классические формулы:

— брюки + кардиган + водолазка;— платье-рубашка + ремень + кардиган;— рубашка + джемпер с V-вырезом + брюки;— юбка А-силуэта + джемпер + жакет;— платье миди + тренч + шарф. Ранее «ГлагоL» рассказывал о подборе цветовой палитры на зиму. Этот сезон даст возможность разгуляться: будет все от индиго до шоколада.