Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, снялась в бюстгальтере с цветами. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова предстала перед камерой в бордовом кожаном бюстгальтере с цветами, который дополнила брюками с завышенной талией в тон, ремнем и сумкой на плечо. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. На одном из кадров манекенщица лежала на кровати в отеле.

На прошлой неделе Елена Перминова выложила фото, где позировала перед камерой в зеленом облегающем топе, который сочетала с короткими шортами со змеиным принтом и пальто. Модель дополнила наряд желтыми очками, кожаной сумкой и остроносыми туфлями. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан во время пребывания знаменитости в Париже.

Позже Елена Перминова посетила презентацию коллаборации супермодели Рози Хантингтон-Уайтли с брендом Wardrobe NYC. Манекенщица появилась на публике в белом полупрозрачном сетчатом топе, юбке-миди, колготках и туфлях на каблуках. Бывшая жена Лебедева добавила к образу массивные золотые серьги и каффы. Она распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.