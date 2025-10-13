Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с кардинально новым имиджем.

Селена Гомес предстала в кадре с каре и длиной челкой. Предположительно, певица позировала в парике. Поп-исполнительница была запечатлена с макияжем с накладными ресницами и розовой помадой в гримерной.

© Газета.Ru

«Интересно, нанимает ли Вилли Вонка людей?» — подписала кадр знаменитость, намекнув на героя из книги «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля.

Несколько недель назад Селена Гомес снялась в розовом атласном халате, под который не стала надевать топ и лифчик. Певица позировала в серьгах с бриллиантами и кольцах. Актрисе уложили волосы в гладкий пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой. Знаменитость сидела на кровати и писала клятву перед свадьбой.

27 сентября Селена Гомес и Бенни Бланко связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невесту вел к алтарю ее дедушка по материнской линии Дэвид Корнетт. По словам инсайдера из окружения звезд, мать актрисы была сильно расстроена таким решением дочери. Однако вскоре Мэнди Тифи заявила, что эта информация не соответствует действительности.