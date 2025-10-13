Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась с голой грудью. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Кайли Дженнер презентовала новую коллекцию косметических средств своего бренда Kylie Cosmetics. В рекламе звезда реалити-шоу предстала в стрингах без бюстгальтера. Модель также надела босоножки и корону. Бизнесвумен нанесли на все тело блестки и сделали макияж с серебристыми тенями, темно-коричневой помадой и накладными ресницами.

© Газета.Ru

В конце сентября Кайли Дженнер опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черной расстегнутой куртке, которую дополнила мини-юбкой в тон с ремнями и остроносыми туфлями на каблуках с шипами. Модель собрала волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделала макияж с черными стрелками и коричневыми губами. Знаменитость позировала на фоне дома.

8 октября Тимоти Шаламе и его возлюбленная Кайли Дженнер были замечены в Нью-Йорке. Актер и модель посетили матч по бейсболу, в котором команда «Янкиз» играла с «Блю Джейс». Артист продемонстрировал на мероприятии новую короткую стрижку. Он был одет в синее худи и черный бомбер. Звезда реалити-шоу вышла на публику в худи с названием фильма «Марти Суприм», в котором Тимоти Шаламе сыграл роль профессионального игрока в настольный теннис Марти Маузера.