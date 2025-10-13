Беременная Карди Би отпраздновала день рождения в откровенном платье

Беременная рэперша Карди Би показала фигуру в откровенном платье с вырезами. Исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Карди Би показала кадры, сделанные во время празднования ее дня рождения. 33-летняя рэперша выбрала для торжества бордовое облегающее макси-платье с вырезами и декольте, которое дополнила босоножками на каблуках, браслетами, массивными серьгами и кольцами. Исполнительнице уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и матовой помадой.

В сентябре Карди Би сообщила, что станет матерью в четвертый раз. Отцом ребенка она назвала бойфренда, игрока НФЛ Стефона Диггса.

«Я взволнована, я счастлива, я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Теперь, когда я об этом говорю, вам всем лучше купить мой альбом, чтобы я могла купить себе памперсы, подгузники и все такое», — заявила Карди Би.

Рэперша в третий раз стала матерью 7 сентября прошлого года. При этом звезда сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Певица поделилась трогательными снимками с рэпером Оффсетом, дочерью Калче Киарой и сыном Вэйвом из палаты.