Хирург объяснил, почему люди часто меняют внешность после сезона отпусков

Осень является традиционным временем для обращения к пластическим хирургам. Об этом сообщил руководитель Центра пластической хирургии сети клиник, пластический хирург Евгений Прохода.

Врач опроверг популярное заблуждение о повышенном риске осложнений осенью, отметив, что солнце летом улучшает процесс регенерации из-за выработки витамина D.

— На самом деле это всего лишь «городская легенда» от мира медицины, у которой не существует ни основания, ни подтверждения. Во многом проведение операций летом, с учетом повышенного солнечного света, стимулирует выработку витамина D, который ускоряет заживление ран, особенно в условиях бедного на солнечный свет мегаполиса, такого, как Москва, — объяснил Прохода.

По его словам, основной причиной осеннего увеличения количества операций являются практические соображения пациентов, предпочитающих отдых летом, а эстетические процедуры — осенью или зимой.

Прохода указал на стабильный спрос на маммопластику и ринопластику, отметив рост популярности эндоскопического лифтинга лица и увеличение доли пациентов среднего возраста, проявляющих интерес к таким операциям. По его мнению, эти тенденции говорят о росте уровня доверия к специалистам и качестве предоставляемых услуг в сфере пластической хирургии, сообщает Life.ru.

В свою очередь главный врач клиники Art Plastic профессор Тигран Алексанян подчеркнул особую важность психологического аспекта при проведении ринопластики. Эксперт отметил, что наличие психических расстройств у пациента может отрицательно сказываться на восприятии результатов операции и повлиять на дальнейший реабилитационный период.