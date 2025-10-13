Ведущий «Модного приговора» назвал тренд прошедших Недель моды

Стилист Рогов назвал фланелевые рубашки в клетку трендом Недель моды
Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов назвал фланелевые рубашки в клетку трендом прошедших Недель моды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Судя по стритстайлу с прошедших Недель моды, фланелевая рубашка в клетку все еще остается востребованным и актуальным предметом гардероба. Пользуйтесь и вы! Надевайте, повязывайте, наслаивайте, декорируйте!» — написал стилист.
На прошлой неделе Александр Рогов посоветовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Ведущий «Модного приговора» заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.
Александр Рогов также рассказывал, что горошек оказался долгоиграющим трендом осени.
«Думали, что горошек все? Судя по многочисленным выходам звезд за последние пару месяцев, узор polka dot оказался долгоиграющим трендом, который не планирует сбавлять обороты! Так что не откладывайте ваши «горошины» далеко, а смело продолжайте носить», — писал стилист.