Ведущий «Модного приговора» назвал тренд прошедших Недель моды

Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов назвал фланелевые рубашки в клетку трендом прошедших Недель моды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Судя по стритстайлу с прошедших Недель моды, фланелевая рубашка в клетку все еще остается востребованным и актуальным предметом гардероба. Пользуйтесь и вы! Надевайте, повязывайте, наслаивайте, декорируйте!» — написал стилист.

На прошлой неделе Александр Рогов посоветовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Ведущий «Модного приговора» заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.

Александр Рогов также рассказывал, что горошек оказался долгоиграющим трендом осени.