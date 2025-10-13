Натали Портман вышла в свет в мини-юбке

Голливудская актриса Натали Портман показала фигуру в мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

44-летняя Натали Портман посетила премьеру фильма «Арко», которая прошла 12 октября в Париже. Актриса выбрала для закрытого мероприятия серый джемпер с отделкой лентами, джиновую мини-юбку и черные туфли на каблуках. Артистке уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с коричневыми тенями и помадой.

В июне Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. Актриса была одета в белый топ, джинсовую юбку и черный пиджак. Ее бойфренд предпочел джинсовую куртку, темную рубашку и брюки. За собой он тащил по улице чемодан. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года и только в феврале процесс официально завершился. У бывших супругов есть дочь Амалия Мильпье-Портман и сын Алеф Мильпье-Портман.