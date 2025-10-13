Какие короткие стрижки в моде этой осенью

Короткие стрижки этой осени — про чистую форму, легкую укладку и способность подчеркнуть характер конкретной девушки или женщины. Они хорошо держат текстуру под шапкой и шарфом, не боятся ветра и позволяют выглядеть на все 100 даже в серый день. Стилист Евгения Куклина рассказала о вариантах, которые этой осенью чаще всего будут выполнять в салонах.

Пикси «как у Кардашьян»

Современная версия пикси держится на чистой графике и блестящей, почти зеркальной укладке: виски и затылок стрижены короче, верхняя зона оставлена длиннее, чтобы макушка давала аккуратный объем без «перышек». Такая форма будто стягивает лицо в четкий овал, открывает скулы и делает акценты на бровях и серьгах, особенно выигрышно она сидит на прямых или слегка волнистых волосах средней плотности.

«В быту это одна из самых удобных коротких стрижек: утром достаточно капли крема для блеска или легкого воска, чтобы волос лег по форме, а для выхода можно добавить гель и уложить пряди назад гладкой волной. Пикси требует регулярной коррекции раз в четыре–шесть недель, зато возвращает ощущение „дорогого“ вида без долгих манипуляций у зеркала. На окрашивании лучше работает насыщенный однотон — холодный брюнет или карамельный блонд — тогда контур читается четче, а блеск выглядит глубже», — утверждает эксперт.

Итальянское каре

Это короткая длина от мочки уха до линии подбородка с плотной, но воздушной формой и аккуратно приподнятым затылком. Его секрет в том, что волосы не висят безжизненно: внутренние слои мягко поддерживают наружные, и пряди ложатся округлой линией, будто сами собой. Такая стрижка украшает практически любой тип внешности, потому что умеет добавлять объема тонким волосам и дисциплинировать чрезмерно густые, а лицо при этом получает четкую рамку без тяжести.

Укладка не требует трюков: фен, круглая щетка, парочка движений от корней и капля сыворотки — и форма держится до вечера. При желании можно добавить легкую челку-шторку, чтобы смягчить линию лба, или, наоборот, уйти в ровный контур для более строгого образа.

Бокс-боб

Эта стрижка строится на идее «коробочки»: четкий, ровный срез до середины шеи или чуть выше, минимум филировки и максимум геометрии. Она обрамляет шею и ключицы, подчеркивает линию подбородка и идеально подходит тем, кто любит чистую форму без лишнего движения. В ней есть что-то архитектурное: свет на гладких плоскостях играет как на полированной поверхности, а пробор — центральный или боковой — меняет настроение от классического до дерзкого.

Чтобы бокс-боб выглядел безупречно, достаточно сушки с плоской щеткой и небольшой дозы разглаживающего крема.

«Если хочется текстуры, можно придать прядям легкую „ломаную“ волну и зафиксировать спреем с сухим финишем — форма не развалится, а образ станет более живым», — советует стилист.

Микси (микс пикси и маллета)

Микси — смелая гибридная форма, в которой короче виски и теменная зона, а затылок оставлен длиннее и разлетается мягкими перьями у шеи. Это отличный выбор для тех, кому хочется характера и легкой рок-ноты, но без тяжелого стайлинга и получасовых укладок по утрам.

В повседневности микси нуждается в продуктах «два в одном»: у корней — сухой шампунь или пудра для объема, по концам — паста, чтобы подчеркнуть перья и выделить отдельные пряди у лица. Волосы тонкой и средней плотности с такой стрижкой становятся визуально гуще, а круглая форма лица приобретает выразительность за счет вертикального объема.

Шэг-боб (короткий шэг)

Это короткая длина до подбородка с активной градуировкой, живой текстурой и «воздухом» внутри формы. Он создан для тех, кто любит ощущение движения в волосах: на волнистой базе пряди собираются в мягкие пружинки, на прямых — в рваные, но контролируемые слои, которые придают макушке объем и снимают тяжесть по краю. Эта стрижка умело смягчает угловатые черты и оживляет тонкие волосы, не требуя филигранной укладки.

Домашний сценарий ухода прост: после мытья наносится текстурирующий спрей или легкий крем, волосы сушатся диффузором без расчески, а в конце ладонями фиксируются акцентные пряди у лица. Для делового вида можно пригладить верх легким кремом и увести челку набок — форма сохранит характер, но станет строже.