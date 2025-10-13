Рози Хантингтон-Уайтли снялась в топе с вырезом на спине

Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, продемонстрировала фигуру в топе с голой спиной. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Рози Хантингтон-Уайтли показала кадры, сделанные во время Недели моды в Париже. На одном из фото модель предстала в белом костюме, который состоял из топа с вырезом на спине и юбки. Манекенщица также надела черные туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Образ звезды дополнила кожаная сумка. Ей собрали волосы в низкий пучок и сделали макияж.

© Газета.Ru

В начале октября Рози Хантингтон-Уайтли выложила в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в белом облегающем боди с длинными рукавами и бежевых туфлях на каблуках. При этом супермодель не стала надевать штаны. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами. Звезда подиумов была запечатлена в фотостудии.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.