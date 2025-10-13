Семь эффективных патчей для глаз против отеков и темных кругов

Ничто так не настраивает на продуктивный день, как патчи под глазами и чашка кофе в руке. Но надо помнить: патчи — не декорация, а эффективный шаг в бьюти-рутине. Они и тонкую кожу укрепят, и разгладят мимические морщинки, и осветлят пигментацию. Вот 7 рабочих экземпляров.

© Freepik

Патчи для контура вокруг глаз C-Vit, Sesderma

Подойдут на случай, если вас беспокоит пигментация в зоне вокруг глаз. Среди активов — стабилизированный витамин С, упакованный в нанокапсулы для «доставки» компонента в нужные слои кожи. Благодаря индивидуальной упаковке патчи можно брать с собой в командировку или путешествие.

Патчи с коллагеном, d’Alba

Патчи-индикаторы: по мере того как они будут напитывать кожу, их цвет начнёт меняться, чтобы вы точно поняли, когда бьюти-процедуру можно закончить. В составе есть экстракт итальянского белого трюфеля, ниацинамид, веганский коллаген и комплекс растительных экстрактов. Итог: свежий взгляд и никаких отёков.

Гидрогелевые патчи Iris, Foreo

Когда на решение задач есть ровно 20 минут, в дело идут эти патчи. Состав богат: витамин А смягчает кожу и работает с мимическими морщинами, церамиды укрепляют защитный барьер, коллаген повышает эластичность, а витамин С выравнивает тон. Ещё в формулу добавили фолиевую кислоту, группу витаминов В и даже ниацинамид.

Гидрогелевые освежающие патчи After Party, Miss Organic

В компактной упаковке находятся 10 пар классических гидрогелевых патчей. Они созданы для освежающего эффекта, который порой так нужен после бессонной ночи или позднего отхода ко сну (оценят и тусовщицы, и молодые мамочки). Масло мяты даст заметное охлаждение и поможет справиться с лёгкой отёчностью. Но будьте внимательны: патчи не следует наносить на раздражённую кожу.

Патчи с бакучиолом и эктоином Lab Biome, Natura Siberica

Ищете достойный антиэйдж? Посмотрите в сторону патчей с бакучиолом — мягким растительным аналогом ретинола. Здесь актив дополнили эктоином, который восстанавливает и защищает кожу. В результате зона вокруг глаз выглядит более упругой, гладкой и сияющей.

Гидрогелевые патчи, Vois

В баночке — 40 пар патчей, которых хватит на пару месяцев регулярного использования. В эссенции смешали аллантоин для успокаивающего эффекта, экстракт алоэ для увлажнения, кофеин для антиоксидантного действия и коллаген, чтобы кожа стала более упругой.

Многоразовые патчи, Smorodina

Бьюти-набор для тех, кто ценит экологичный подход к уходовой рутине. Внутри коробочки лежат специальная гель-сыворотка с кофеином и экстрактом зелёного чая, две пары тканевых патчей и специальный кейс для хранения из алюминия. Процесс применения прост: смочите патчи гидролатом или просто водой, нанесите пару капель сыворотки и наложите на кожу. Готово!