В ЦУМе начали продавать вилки французского бренда за 569 тысяч рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать столовые приборы за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о вилке французского бренда Christofle, стоимость которой составляет 569 тысяч рублей. Она изготовлена из нержавеющей стали и покрыта серебром.

Согласно информации на сайте, столовыми приборами упомянутой марки пользовались король Франции Луи-Филипп I и император Наполеон III. Также отмечается, что Christofle создала скульптуры для здания Оперы Гарнье в Париже и сервиз из 45 тысяч предметов для трансатлантического лайнера «Нормандия». Однако самым грандиозным проектом компании стал заказ индийского махараджи. Для него мастера бренда создали кровать, которую инкрустировали серебром и украсили четырьмя женскими фигурами в полный рост.

В сентябре сообщалось, что итальянская марка Bottega Veneta начала продавать короны за 255 тысяч рублей.