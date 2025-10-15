Ведущий «Модного приговора» рассказал, что обязательно стоит купить к весне

Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Эксперт написал в своем Telegram-канале.

«Судя по количеству кейпов в сезоне весна/лето'26, задуматься о приобретении такой акцентной вещи стоит уже сейчас. Этот предмет гардероба может быть вполне самостоятельным и носиться как платье (если позволяет длина и плотность ткани), а может служить верхним слоем и стать интересным дополнением к вашим многослойным образам», — посоветовал Рогов.

На прошлой неделе ведущий «Модного приговора» рекомендовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Александр Рогов заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.