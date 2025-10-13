Дочь Клаудии Шиффер похвасталась фигурой в бикини

Дочь супермодели Клаудии Шиффер, Клементина де Вер Драммонд, показала фигуру в купальнике. Девушка разместила кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Клементина де Вер Драммонд предстала перед камерой в крошечном бикини, которое дополнила белой накидкой с короткими рукавами и соломенной сумкой на плечо. Дочь Клаудии Шиффер позировала с распущенными волосами на пляже.

Супермодель состоит в браке с режиссером Мэттью Воном. Знаменитости сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.

В июле Клаудия Шиффер появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте, украшенном кружевом. Супермодель дополнила наряд массивным золотым ожерельем, сумкой в виде ракушки, браслетом и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В конце августа Клаудия Шиффер опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом слитном купальнике с изображением фламинго и вырезами по бокам. Супермодель также надела солнцезащитные очки и золотое ожерелье. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость стояла в бассейне.