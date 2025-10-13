Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться». Соответствующее интервью публикует бельевой бренд Victoria's Secret в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица рассказала, что пыталась попасть на дефиле упомянутой марки три раза. Однако публика отреагировала на ее появление на подиуме совершенно не так, как она ожидала.

«Я смотрю на фото того времени и понимаю, как сурово к ней относился мир. И не только ко мне», — поделилась знаменитость своими воспоминаниями.

В интервью Хадид напомнила, что 15 октября примет участие в шоу бренда. По ее словам, она очень рада вновь вернуться к сотрудничеству с ним. Также модель уточнила, что перед событием ей нужно поработать над собой и своей походкой.

«Нет, я не думаю, что у меня такой же тип фигуры, как у других моделей на показах. Нет, я не считаю себя лучшей на каком-либо показе. Да, я знаю, что у меня уникальная походка, но я также знаю, что мне нужно совершенствоваться», — заявила она.

В августе Джиджи Хадид снялась в откровенном виде на фоне слухов о помолвке с актером Брэдли Купером.