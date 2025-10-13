Белла Хадид выложила фото в комбинезоне после борьбы с тяжелой болезнью

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фигуру в откровенном образе после борьбы с тяжелой болезнью. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в ультракоротком комбинезоне серо-синего оттенка. При этом звезда продемонстрировала тело. В то же время она распустила светлые волосы.

Известно, что в сентябре Хадид столкнулась с рецидивом болезни Лайма и опубликовала новые снимки из больницы.

В апреле 2023 года Белла Хадид рассказала, что ее здоровье усугубилось из-за болезни Лайма, которую у нее диагностировали в 2012 году. Супермодель объяснила, что обострение произошло после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.

В мае этого года манекенщица призналась в интервью Vogue, что многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием. В том числе, например, принятие душа.