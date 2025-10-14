Хирург предупредил о тяжелых последствиях операций по уменьшению талии

Отец рэпера MiaGi, хирург Казбек Кудзаев прославился за рубежом из-за своей методики – он ломает ребра девушкам ради сужения талии, сообщил ряд СМИ. Насколько опасны подобные методы коррекции фигуры, разбиралась Москва 24.

© Freepik

Опасные операции ради осиной талии

Отец музыкального исполнителя MiyaGi, хирург Казбек Кудзаев стал известен за границей благодаря своему методу обретения "кукольной" талии, сообщило издание The New York Times. Вместо распространенного удаления ребер врач практикует контролируемый надлом с последующей фиксацией их положения при помощи корсета.

Технику Кудзаева в основном применяют в Майами и Лос-Анджелесе, рассказал телеграм-канал Baza. При этом ученики звездного врача полностью копируют его технику, поскольку для достижения нужного результата необходимо соблюдать все нюансы. При этом в России Кудзаев оперирует девушек по два-три раза в день, уточняет издание.

В Сети можно встретить и негативные отзывы о процедуре. Например, в 2021 году агент блогеров-миллионников, маркетолог Ангелина Дубровская пожаловалась на последствия остеотомии (научное название подобных операций), сообщил журнал Flacon.

«Врач обещал минус шесть сантиметров – на выходе я едва разглядела два. Мерила лентой, смотрела рентгеновские снимки "до" и "после". К счастью, хирург признал, что его авторский подход не сработал, вернул деньги и предложил коррекцию. Насчет последней, честно говоря, сомневаюсь – ребра на одной стороне до сих пор не срослись, и ощущения, знаете ли, не из приятных», – поделилась девушка.

В целом манипуляции с ребрами давно популярны среди желающих преобразить фигуру, однако клиенты пластических хирургов нередко сталкиваются с осложнениями. К примеру, семь лет назад "живой Кен" Родриго Алвес из Бразилии пожалел об операции на ребрах.

«Каждый вечер я испытываю боли. Их можно стерпеть, но я не понимаю, о чем я тогда думал. У меня теперь два шрама на спине, но самое ужасное в том, что мои размеры не уменьшились вообще».

В интервью Daily Mail Алвес признался, что решился на удаление ребер, дабы уменьшить обхват талии до 50 сантиметров и влезть в модные рубашки. Потратив на операцию порядка 40 тысяч долларов, Родриго так и не достиг желаемого результата и был вынужден носить корсет.

«Никогда не делайте такую операцию, она может быть не только не результативна, но и опасна», – подчеркнул Алвес.

Опасное преображение

Во время подобных операций по уменьшению талии действительно можно столкнуться с опасными для жизни последствиями. Например, травмировать легкие, предупредила в разговоре с Москвой 24 пластический хирург Екатерина Рузанова.

«Пневмоторакс – скопление газов в плевральной полости, может возникнуть, если неопытный хирург травмирует легкие. Во время операции ломаются ребра, делается сильное нажатие и можно случайно повредить плевральную полость».

Кроме того, операция может привести к большим внутренним гематомам.

«Забрюшинные гематомы иногда воспаляются, и, если их никак не лечить, там будет накапливаться гной. Если врач оперативно эвакуирует гематому, восстановление пройдет быстро. Однако в случае неправильной постановки диагноза образуется забрюшинная флегмона. Тогда человеку придется лечиться в гнойной хирургии», – рассказала врач.

В свою очередь, хирург высшей категории, доктор медицинских наук Владимир Раднев подчеркнул в беседе с Москвой 24, что последствия подобного вмешательства "все равно будут".

«В случае гнойного осложнения инфекция может попасть в организм, и это приводит к тяжелым последствиям, даже смертельным», – предупредил он.

Хирург также напомнил, что тонкой талии и красивой фигуры можно добиться и без помощи пластических операций – например, при регулярных занятиях спортом. При этом Раднев рекомендовал тренировки через пульсовые зоны (жиросжигающие).

«Они требуют интенсивности в области порога анаэробного обмена: бег или плавание по 40 минут 2 раза в неделю с большой интенсивностью», – уточнил эксперт.

Психолог Дарья Яушева в беседе с Москвой 24 выразила мнение, что желание изменений во внешности может быть связано с дисморфофобией.

«Это состояние связано с навязчивым недовольством реальными или мнимыми дефектами во внешности. Человек сталкивается со значительным дискомфортом в жизни».

Такой человек начинает исправлять якобы дефекты, следуя небезопасным практикам. Со слов специалиста, за этим стоит неприятие собственного вида, чрезмерно сильная самокритика и убеждение, что вмешательство во внешность поможет полюбить себя.

Яушева рекомендовала проработать с психотерапевтом когнитивно-поведенческую терапию или схема-терапию, что уменьшит навязчивые мысли. Также следует сократить контакты в соцсетях, которые продвигают нереалистичные стандарты красоты.