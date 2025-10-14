Что Шарлотта из «Секса в большом городе» сделала со своим лицом

После выхода сериала «И просто так» актриса Кристин Дэвис оказалась под пристальным вниманием публики. Любимая всеми Шарлотта Йорк из «Секса в большом городе» удивила зрителей своим преображением. В борьбе со старением она прибегла к помощи пластической хирургии, однако не всем результат показался удачным. Что Кристин Дэвис сделала со своим лицом и почему ее трансформация вызывает столько споров, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург и кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко.

По мнению специалиста, процесс старения у Кристин Дэвис изначально шел достаточно предсказуемо. Основные возрастные изменения сконцентрировались в зоне вокруг глаз: появились избытки кожи на верхних веках, усугубляли все низкое положение бровей, а также мешки под глазами.

Если бы ей вовремя выполнили эндоскопический лифтинг лба, верхнюю и нижнюю блефаропластику, то она достаточно длительное время сохраняла бы моложавый вид. Однако вместо точечной хирургической коррекции проблемных зон актриса выбрала другой путь. Одной из ключевых ошибок стало введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Их стали вводить в ее и без того достаточные по объему мягкие ткани средней зоны лица. И в какой-то момент ее лицо стало буквально надутым, перекачанным, — объяснила эксперт.

Известно, что сама Кристин Дэвис была недовольна результатом и публично заявляла об этом. В итоге филлеры были выведены из тканей с помощью специальных препаратов, что привело к новой проблеме.

В этот момент ее лицо сдулось. И мы увидели ту же самую Шарлотту, только на 20 лет старше. У нее появились избытки кожи в средней зоне, обвисли ткани по краю нижней челюсти с формированием брылей, и, конечно же, «поплыл» шейно-подбородочный угол, — отмечает специалист.

При этом актриса, судя по всему, не торопится исправлять именно эти последствия. Она по-прежнему не делает блефаропластику и не корректирует положение бровей. Впрочем, есть подозрения, что определенные вмешательства все же были, считает доктор:

Судя по характерному направлению складок в области шеи, которые идут по направлению к уху и за мочку, можно предположить, что Дэвис сделала пластическую операцию по омоложению шеи. Такие складки часто образуются после хирургической коррекции шейно-подбородочного угла.

Однако, несмотря на весь пройденный эстетический путь, в новом продолжении сериала «И просто так» многие поклонники и критики отмечают, что Кристин Дэвис выглядит лучше всех из основной четверки, заметила пластический хирург.

Этот пример наглядно демонстрирует, насколько важен не только сам факт вмешательств, но и их своевременность, дозированность и стратегический подход, чтобы сохранить естественную красоту, а не бороться с последствиями неверных решений, — заключила эксперт.

