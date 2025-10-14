Стилист раскрыла секреты составления базового гардероба

В базовом гардеробе обязательно должны быть несколько белых футболок и рубашек, а также две-три пары джинсов. Об этом kp.ru рассказала модный стилист Алиса Скворцова.

© Газета.Ru

По ее словам, важно, чтобы вещи хорошо сидели по фигуре. Женщинам она порекомендовала подобрать нарядное платье, мужчинам — костюм в стиле кэжуал и футболки с принтами.

«Белый топ, классические брюки, яркие кеды и выразительные аксессуары — все это легко сочетается, превращая обычный аутфит в стильный шедевр. Базовый гардероб — это не скукотища, а ваш личный модный холст», — добавила Скворцова.

Стилист уточнила, что основными оттенками такого гардероба должны быть черный, серый, бежевый и белый, потому что на их основе легче построить яркий образ.

Накануне ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал фланелевые рубашки в клетку трендом прошедших Недель моды. По его словам, она все еще остается востребованным и актуальным предметом гардероба. Эксперт посоветовал надевать ее, повязывать, наслаивать и декорировать.