«Голливуд». Валя Карнавал кардинально сменила имидж

Блогерша Валя Карнавал кардинально сменила имидж. Несколько лет артистка ходила с длинными волосами, но недавно решила обрезать каре.

В личном блоге Валя поделилась видео, в котором показала себя обновленной. Девушка стояла спиной к камере и демонстрировала стрижку «боб», дополненную челкой у лица. В комментариях поклонники оценили преображение и отметили, что Карнавал стала похожа на голливудскую актрису.

«Как ей идет», «Карешечку бахнула. Может, перемены какие в жизни», «Валя выглядит потрясающе!», «Голливуд», - пишут пользователи в соцсетях.

Действительно ли новая стрижка связана с переменами в личной жизни Вали, неизвестно. Сейчас она старается не делиться подробностями, но СМИ выяснили, что блогерша встречается с 29-летним Аргишти Эвояном. Мужчина уже состоял в браке, а также у него есть ребенок. Детали знакомства Карнавал и Эвояна не раскрываются. С ним девушка сошлась после того, как расторгла помолвку со спортсменом Сашей Стоуном.

Ранее Леонид Агутин резко высказался о творчестве Вали Карнавал.