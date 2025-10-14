Решетову назвали Клаудией Шиффер из-за нового имиджа

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, кардинально сменила имидж. Блогерша опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анастасия Решетова перекрасилась из брюнетки в блондинку. Модель предстала перед камерой в черном корсете и массивных блестящих серьгах. Блогерша была запечатлена с макияжем с черными стрелками, коричневыми тенями и розовой помадой.

Интернет-пользователи восхитились внешним видом знаменитости. Некоторые сравнили Анастасию Решетову с супермоделью Клаудией Шиффер.

«Это невероятно красиво», «Клаудия Шиффер прям», «Класс», «Клаудия Шиффер, что-то есть», — писали подписчики в комментариях.

В 2014 году модель стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Анастасия Решетова родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В начале августа Анастасия Решетова призналась, что комплексовала из-за растяжек после родов. Модель заявила, что со временем приняла их и теперь считает, что «это не недостаток, а след от самого прекрасного события в ее жизни».