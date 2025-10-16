Ирина Шейк вышла на подиум в корсете и полупрозрачных стрингах

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post.

39-летняя Ирина Шейк вышла на подиум в белом полупрозрачном корсете с бантом и стрингах, которые были украшены стразами. Образ супермодели дополнили головной убор с розовыми перьями и прозрачные босоножки на каблуках. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой. Она также примерила образ в красном цвете, который состоял из бюстгальтера, юбки с разрезом до бедра и босоножек на каблуках.

© Газета.Ru

В шоу также приняли участие Джиджи и Белла Хадид, Адриана Лима, Эмили Ратаковски, Барбара Палвин, Барби Феррейра, Алессандра Амбросио и другие модели.

Ирина Шейк впервые участвовала в шоу Victoria's Secret в 2016 году. Тогда знаменитость была беременна от возлюбленного, актера Брэдли Купера. В 2017 году супермодель родила дочь, которую назвала Леей. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.