Самойлова снялась в облегающей майке после новости о разводе с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова снялась в облегающей майке после новости о разводе с рэпером Джиганом. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Оксана Самойлова показала фигуру в подвернутой белой майке, под которую надела черный бюстгальтер. Блогерша добавила к образу леггинсы, серьги и несколько колец с бриллиантами. Модель заколола волосы крабиком и сделала макияж с черными стрелками. Она сообщила, что теперь тренируется в другом месте.

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

До этого интернет-пользователи обратили внимание, что Самойлова почти месяц не вела соцсети. Некоторые подписчики сразу предположили, что у блогерши проблемы в браке.

Накануне продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с NEWS.ru, что причина развода Джигана и Оксаны Самойловой кроется в том, что блогерша устала терпеть поведение супруга. По его словам, модель на протяжении длительного времени закрывала глаза на то, что муж, несмотря на наличие семьи, постоянно появлялся в обществе молодых девушек.