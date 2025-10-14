Проверенные средства для идеальной кожи

Дорогой вид кожи не обязательно стоит кучи денег. Именно правильно подобранные средства творят чудеса, к тому же, они могут не так уж и сильно ударить по кошельку. О нескольких проверенных средствах рассказывает в своем блоге Елена Юлкина.

Пот от занятий спортом работает на вашу кожу. Именно он восстанавливает баланс и делает поверхность лица ровной и сияющей без кремов и макияжа.

Практически бесплатный способ ухаживать за кожей — это морская соль с водой. Наносим на лицо, не держим долго и не растираем, завершаем кремом чтобы кожа оставалась увлажненной.

Не забывайте про регулярность использования всех средств, от одного дня чуда не произойдет. Например, стойкое увлажнение гиалуроновой кислотой займет недели, а ретинолы и витамин С вообще пропивают или наносят курсами в несколько месяцев. Их, кстати, стоит использовать строго под присмотром врача.

