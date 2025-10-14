Почему сумка седло остается в моде?

Немного истории. Сумка седло, на английском это saddle bag, когда-то была аксессуаром военных и наездников. Она легко крепилась к лошадиному седлу, в ней перевозили документы и карты местности. Однако дизайнеры обратили на нее внимание и уже в 1999-м году Джон Гальяно представил сумку необычной формы на модном показе Christian Dior Spring/Summer 2000. По подиуму ходили модели-ковбои в атласных платьях и дениме, в высоких сапогах и ярких повязках, у каждой была сумка-седло с золотыми буквами CD. С тех пор прошло немало времени, модный аксессуар до сих пор актуален. Самые стильные красотки имеют в своем гардеробе сумочку такой оригинальной формы.

Так, у российского бренда Le Vertige мы также обнаружили лаконичную сумку-седло, выполненную из гладкой натуральной кожи. Ее чистый, выверенный силуэт служит идеальным фоном для главного акцента — массивной съемной ручки-цепочки, звенья которой, словно ювелирное украшение, складываются в название бренда Le Vertige. Эта акцентная деталь превращает аксессуар в настоящий арт-объект.

Функциональность модели продумана до мелочей: в комплекте с сумкой идет дополнительный длинный кожаный ремень. Это позволяет носить ее тремя способами: в руке за акцентную цепочку для вечернего выхода, на плече или как кросс-боди в более расслабленных дневных образах. Сумка-трансформер, доступная в белом, черном и коричневом цветах, идеально сочетается с блеском металлической фурнитуры. Она представляет собой гармоничный баланс между смелым заявлением и повседневной элегантностью.

Также марка представила капсульную коллекцию, в центре которой — первый в ее истории фирменный знак. Бренд сознательно уходит от инфантильного и романтического образа, представляя сердце как манифест уверенности и характера. Фирменный знак Le Vertige — это не мягкое и наивное сердечко, а дерзкий и уверенный символ. Его чистые, почти архитектурные линии и острые грани создают образ самодостаточности. Это метафора внутренней силы и смелости быть собой, баланс на стыке элегантности и дерзости, женственности и современного стиля.