Брэдли Купера заподозрили в новой пластике лица

Голливудский актер Брэдли Купер спровоцировал слухи о новой пластической операции. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Брэдли Купер на кинофестивале в Нью-Йорке представил фильм «Эта штука работает?», в котором сыграл одну из главных ролей. Актер пришел на закрытое мероприятие в черной футболке, темном пальто, широких брюках и туфлях. Интернет-пользователи обратили внимание на лицо артиста. По мнению некоторых, он стал выглядеть иначе благодаря новой пластической операции.

«Блефаропластика и подтяжка лица. Раньше было лучше. У него были прекрасные глаза», «Странное лицо, застывшее с одним выражением», «Странная подтяжка век», «Что он сделал со своим лицом?», «Неудачные операции...» — писали читатели Daily Mail.

На прошлой неделе Джиджи Хадид опубликовала фото с экраном телевизора, на котором транслировался кадр из фильма «Эта штука работает?» с участием Брэдли Купера. Модель поздравила актера с премьерой ленты.

«Вечер премьеры! Поздравляю, моя любовь!» — написала бизнесвумен, упомянув и других артистов.

14 сентября папарацци подловили Брэдли Купера и Джиджи Хадид перед вечеринкой по случаю выхода октябрьского номера журнала Vogue. Мероприятие прошло в Нью-Йорке. Влюбленные шли, держась за руки. Актер был одет в темно-синюю рубашку, брюки Louis Vuitton и ботинки. Манекенщица предпочла разноцветное облегающее платье и серебристые туфли на каблуках.