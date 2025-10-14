Певица Дуа Липа снялась в халате без косметики

Певица Дуа Липа показала лицо без косметики. Поп-исполнительница опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Дуа Липа стояла перед зеркалом в белом халате в ванной комнате. Певица была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Артистка протирала лицо полотенцем.

15 сентября папарацци засняли Дуа Липу в Нью-Йорке. Певица покидала светский ужин издания Harper's Bazaar. Для закрытого мероприятия исполнительница выбрала черное мини-платье с бахромой и глубоким декольте. Артистка дополнила образ массивным колье, браслетом, кольцами и туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

23 сентября Дуа Липа снялась для рекламы косметики бренда Saint Laurent. Певица предстала перед камерой в черном бюстгальтере и кожаных брюках с черным ремнем. Волосы она распустила и сделала макияж с розовыми румянами. Съемка прошла в историческом интерьере.