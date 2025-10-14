Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк впервые за 20 лет отказалась от наращенных волос и показала фото и видео. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

© Lenta.ru

36-летняя блогерша запечатлела себя в парикмахерской, продемонстрировав, как мастера снимают накладные пряди. Также она запечатлела себя после процедуры, позируя перед камерой в платье-рубашке в клетку и с натуральными волосами ниже плеч, окрашенными в блонд.

«Решила снять наращенные волосы, впервые сделать паузу за 20 лет. Сегодня покажусь вам во всей своей естественной красоте», — указала в подписи автор поста.

В июне Мария Погребняк назвала причину резкого похудения.