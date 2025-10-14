Почему мода из «Сумерек» вновь стала актуальной

В 2008 году вышел первый фильм франшизы «Сумерки», который вызвал неоднозначную реакцию. Главными поклонниками стали девушки-подростки: история любви обычной девушки Беллы и вампира Эдварда воплощала мечты о принятии себя и любви на всю жизнь. Критики, в свою очередь, отмечали слабый сюжет и однообразные диалоги.

Тем не менее фильм при бюджете в 37 миллионов долларов собрал в мировом прокате 407 миллионов долларов. Следующие четыре части франшизы выходили до 2012 года и собрали кассу от 700 до 830 миллионов долларов. Ажиотаж вокруг «Сумерек» постепенно угас, однако в 2025 году история получила новое дыхание, став модным трендом.

В 2024 году бренд Bershka выпустил осеннюю коллекцию в стиле Бэллы Свон, вдохновленную популярностью тега #BellaSwanOutfits в TikTok. Стиль Бэллы характеризуется простой одеждой — рубашками, брюками и кедами — без ярких принтов и лишних деталей. Он понравился девушкам, которые не любят шопинг или не могут постоянно обновлять гардероб, поскольку такую одежду легко комбинировать.

По мнению психологов, популярность простого стиля связана с усталостью подростков от идеальных укладок, макияжа и маникюра — многие хотят просто чувствовать себя красивыми без лишних усилий. Кроме того, любовь Эдварда к Белле показала, что счастье возможно и в самой обычной одежде.

Недавно Netflix анонсировал анимационный сериал по спин-оффу «Солнце полуночи», что обещает дальнейший рост популярности «вампирского тренда», сообщает РИАМО.

Актер Джейкоб Элорди и актриса Дженна Ортега стали бы отличными кандидатами на роли Эдварда и Беллы в фильме «Сумерки», рассказала кинорежиссер оригинальной франшизы Кэтрин Хардвик.