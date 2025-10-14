Осенний антиэйдж-уход: как правильно подобрать средства и не навредить коже

Осень — сезон, когда кожа сталкивается с ветром, перепадами температур и сухим воздухом в помещении. В этот момент особенно легко потерять влагу и лишиться липидной защиты: появляются тусклость, стянутость, сеточка мелких морщин и реактивность. Задача антиэйдж-рутины — не переборщить с уходом, а собрать работающую схему, где защита и восстановление идут рядом с работающими омолаживающими компонентами. О том, как это грамотно сделать, рассказала косметолог Лиана Давыдова.

База, регулярность и здравый смысл

Начните с мягкого гидрофильного этапа или молочка вечером и неагрессивного геля утром.

«Увлажняющий слой собирайте на сочетании гиалуроновой кислоты, глицерина и бетаина, закрепляйте кремом с керамидами, холестеролом и свободными жирными кислотами. Для сухой кожи добавьте 5–10% мочевины, для склонной к воспалениям — ниацинамид 4–5%. SPF остается обязательным: городская осень — не повод отменять защиту, особенно если вводите кислоты или ретиноиды», — советует эксперт.

Активы против возраста: что работает

Ретиноиды остаются золотым стандартом: ретинол 0,2–0,5% или активный ретиноид 2% два-три раза в неделю вечером с дальнейшим наращиванием частоты или адапалене (или ретиналь) по назначению врача. Днем подключайте витамин С для сияния и защиты от свободных радикалов. Кислоты выбирайте щадящие: поли-гидроксикислоты (PHA) и миндальная или лактобионовая 1–10% раз в неделю для обновления, гликолевую и салициловую используйте точечно и не в один день с ретиноидами. Пептиды меди, матрикины и бакучиол можно держать как «буфер» в те дни, когда эпидермис отдыхает от ретиноида.

Как собирать схему по типу кожи

Если кожа сухая и тонкая — ключом будут керамиды, сквалан, масла семян и мочевина, а ретиноид разводите с кремом (сэндвич-метод) и используйте с минимальной частотой. Для комбинированной — гели легче, кремы средней плотности, ниацинамид и цинк утром плюс ретиноид или PHA вечером, а блеск гасите не спиртами, а блендерами с кремнием.

«Чувствительная и с розацеа требует особенно аккуратного темпа: антиоксиданты, азелаиновая кислота 10–15% через день, ретиноид в форме ретинола пальмитата, либо стоит обойтись совсем без него, пока барьер не стабилизирован», — утверждает врач.

Профессиональные процедуры осенью

Холодный сезон — это традиционно благоприятное время для щадящих пилингов PHA, миндальной или молочной кислотами, неаблятивных лазеров по показаниям, биоревитализации и курсного микротокового лифтинга: они улучшают текстуру, цвет и упругость без грубых простоев. После процедур дайте коже отдохнуть: обычно рекомендуют минималистичную рутину, физический SPF, отсутствие саун и интенсивного спорта 48–72 часа, строгая защита от солнца и ветра. Любая профессиональная история — после консультации и с учетом вашего диагноза, лекарств, анамнеза пигментации и сосудистой реактивности.