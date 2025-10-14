Мария Грация Кьюри возвращается в Fendi

Спустя почти 36 лет с момента начала её карьеры в римском доме моды, Мария Грация Кьюри назначена главным креативным директором Fendi, сменив на этом посту Сильвию Вентурини Фенди, которая объявила о выходе из креативной роли в компании в начале этого месяца.

© Antenna Daily

Родившаяся в Риме дизайнер стала известной благодаря девятилетнему руководству женскими коллекциями и высокой модой в Dior (её сменил Джонатан Андерсон). До этого она была креативным директором бренда Valentino вместе с Пьерпаоло Пиччоли, с которым уже сотрудничала в Fendi.

«Я возвращаюсь в Fendi с чувством чести и радости, ведь именно здесь я начала свой путь под руководством пяти сестёр, основательниц этого Дома. Fendi всегда была кузницей талантов и местом старта для многих творческих личностей благодаря способности эти женщины воспитывать поколения видения и мастерства», — сказала она в своём заявлении.

С момента ухода Кима Джонса в декабре прошлого года направление креатива в доме было в некотором смысле в подвешенном состоянии. Временный надзор над коллекциями мужской и женской одежды, включая шоу в честь столетия бренда в феврале, осуществляла Сильвия Вентурини Фенди.

Хотя точный спектр обязанностей Кьюри ещё официально не уточнён, ожидается, что она будет курировать как мужские и женские коллекции, так и haute couture и аксессуары. Её первое шоу запланировано на февраль следующего года в рамках женской неделе моды в Милане. Сильвия Вентурини Фенди, тем временем, останется в компании как «почётный президент».

Бернар Арно, председатель и CEO группы LVMH (в состав которой входит Fendi), отметил:

«Мария Грация — один из величайших творческих талантов в современной моде, и я рад, что она решила вернуться в Fendi, чтобы продолжать выражать своё творчество в рамках группы LVMH. Я уверен, что Мария внесёт вклад в художественное обновление и будущий успех Дома, одновременно поддерживая его уникальное наследие».

При её работе в Dior продажи выросли с €2,2 млрд в 2017 году до €9,5 млрд в 2023 году.

В Dior Кьюри была первой женщиной-креативным директором этого бренда. Она привнесла в коллекции феминистскую перспективу: её первая коллекция включала футболку с надписью «We Should All Be Feminists», заимствованной из эссе Нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи. В дальнейшем она сотрудничала с художницами-женщинами, такими как Джуди Чикаго, Микалене Томас и Эва Жоспен.