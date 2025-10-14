Кайли Дженнер сменила имидж и снялась в бюстгальтере

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер сменила имидж. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Кайли Дженнер позировала перед камерой с темно-зелеными волосами. Модель решилась на преображение из-за клипа на свою новую песню Glosses Part II. Ролик был приурочен к десятилетию ее косметического бренда Kylie Cosmetics. На новых фото бизнесвумен предстала в черном бюстгальтере.

© Газета.Ru

Накануне Кайли Дженнер презентовала в Instagram новую коллекцию косметических средств своего бренда. В рекламе звезда реалити-шоу предстала в стрингах без бюстгальтера. Модель также надела босоножки и корону. Бизнесвумен нанесли на все тело блестки и сделали макияж с серебристыми тенями, темно-коричневой помадой и накладными ресницами.

В конце сентября Кайли Дженнер опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черной расстегнутой куртке, которую дополнила мини-юбкой в тон с ремнями и остроносыми туфлями на каблуках с шипами. Модель собрала волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделала макияж с черными стрелками и коричневыми губами. Знаменитость позировала на фоне дома.