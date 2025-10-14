Попробуйте желе: тестируем новый формат румян

Румяна-желе — один из трендовых beauty-продуктов, который позволяет создать максимально естественный румянец. Необычная текстура так и манит попробовать ее на вкус, но делать этого не советуем — все-таки у каждого продукта есть свое предназначение. А теперь обо всем по порядку…

Что такое желейные румяна

Желейные румяна — относительно новый продукт для создания макияжа. Текстура у них водная, упругая и гелевая, за счет чего создается полупрозрачный, едва заметный оттенок. В принципе, по интенсивности цвета их можно сравнить с тинтом для губ. Желейные румяна могут быть в тюбиках, стиках, привычных пудреницах или баночках. Здесь стоит выбирать формат, который наиболее вам подходит. Удобнее всего наносить желейные румяна в стиках.

Одна из особенностей румян-желе любого бренда — ощущение прохлады при соприкосновении с кожей. Поэтому продукт был так популярен в летнее время: за считанные секунды можно было слегка охладить лицо при невыносимой жаре.

Необычному эффекту румяна обязаны агарозе. Она представляет собой вещество из красных водорослей, которое при нагревании и охлаждении превращается в полутвердый гель (он, кстати, хорошо удерживает влагу). Агароза отлично принимает в себя пигменты, которые и создают эффект румянца, а также феноменальную стойкость.

За появление желейных румян стоит сказать спасибо корейцам. К новому формату был предложен и специальный аппликатор из силикона. Он заменяет кисть, позволяет нанести продукт без использования пальцев. Кстати, обычной кистью для пудровых румян, желейные нанести очень проблематично. Если у вас под рукой нет силиконового аппликатора, лучше используйте свои пальцы.

Одной из первых знаменитостей, кто обратил внимание на румяна-желе, стала трендсеттер Хейли Бибер. Она всегда пробует что-то новое на себе, задавая тренды.

Почему румяна-желе стали такими популярными?

Во-первых, все дело в необычной текстуре. Она упругая и прохладная. Многим надоели привычные кремовые и пудровые румяна, с которыми легко переборщить и быть похожей на Марфушеньку-душеньку из известной сказки.

Во-вторых, универсальность. Продукт можно использовать не только по прямому назначению, но также вместо теней для век, в качестве тинта для губ.

В-третьих, отличная стойкость. Желейные румяна держатся весь день, не скатываются и не осыпаются. Не нужно отлучаться в дамскую комнату, чтобы поправить поплывший макияж. Никуда он не денется даже, если будет очень влажно или жарко. Благодаря повышенной стойкости румяна-желе особенно оценят обладатели жирной и сухой кожи.

В-четвертых, естественность. Румяна отличаются едва заметным полупрозрачным покрытием, который имитирует природный румянец, который похож на тот, который остается после прогулки на морозе. Тут главное подобрать подходящей оттенок и правильно нанести продукт.

Есть ли особенности нанесения?

Лучше всего, не использовать кисти. В идеале — наносить румяна пальцами. Под действием тепла кожи, желе слегка подтаивает и становится податливым. Другой вариант — силиконовый аппликатор, о котором упоминали чуть выше.

Окуните пальцы или аппликатор в желеобразную субстанцию.

Нанесите румяна на яблочки щек и хорошо растушуйте к скулам.

Чтобы добиться более выразительного результата, можно наслаивать румяна после подсыхания предыдущего слоя.

Если не получилось с первого раза, сотрите ваши художества и попробуйте еще раз. Поскольку формат все-таки не привычный, лучше несколько раз потренироваться перед созданием макияжа. Через пару тройку раз должно все получиться.