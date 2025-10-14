Какие шапки будут в тренде уже этой зимой

В этом сезоне в моде как балаклавы и шапки с крупными помпонами, так и классические береты и кепи. Подробнее о том, какие модные шапки будут в тренде в сезоне осень-зима 2025–2026, кому они пойдут и с чем их сочетать, рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Ушанки

«В осенне-зимнем сезоне шапка становится не только аксессуаром, подчеркивающим ваш стиль, но и функциональной необходимостью. На показах осень-зима 2025–2026 одним из главных лейтмотивов была тема натурального и искусственного меха, которая в том числе относится и к головным уборам. Меховые шапки сейчас на пике популярности», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Елена Жукова.

Известные всем меховые кубанки и ушанки сейчас переживают новый виток популярности. В сезоне 2025–2026 на модных показах их можно увидеть в обновленных, актуальных вариантах.

Такой головной убор отлично смотрится с пуховиками или парками. Кроме того, он отлично дополнит полностью меховой лук, если надеть шапку вместе с шубой.

Шляпа-таблетка

Знаменитая шляпа-таблетка, ставшая символом стиля благодаря Жаклин Кеннеди, снова входит в моду. Ведущие бренды, такие как Loro Piana, Sportmax и Emporio Armani, представили модный аксессуар в шерсти, коже, бархате и фетре.

Благодаря своему лаконичному и элегантному дизайну эта модель легко дополнит как деловой костюм, так и наряд для вечера, и, конечно, элегантно будет смотреться с прямым пальто.

Шапки-бини

Подъем популярности коснулся и объемных шапок-бини с крупной и плотной вязкой. Этот относительно простой вариант головного убора стилист советует украшать аксессуарами — нашивками, металлическими заклепками, бусинами, брошами, значками. Выбрать можно что угодно, главное — выразить свою индивидуальность.

«Такой вариант шапки подойдет практически к любой верхней одежде — шубе, куртке или пальто», — Елена Жукова, стилист.

Кепи

Если вы хотите добавить образу дерзости, обратите внимание на кепи. В моде модели с длинным козырьком, под которым можно буквально спрятать свой взгляд.

Гармонично кепи выглядят в образах с укороченными вариантами верхней одежды — дубленками, куртками-авиаторами, шубами и классическими пальто. В то время как классические модели женских кепи могут вписаться в деловой гардероб с пальто прямого кроя и сапогами или ботильонами.

Повязки

Головная повязка, пришедшая к нам из спортивного стиля, стала практичным аксессуаром для прохладной погоды. Трикотажные, шерстяные или кожаные модели отлично согревают осенью, когда в зимней шапке ходить еще жарко.

Капор-капюшон

Еще один универсальный вариант на холодную погоду. Он не только хорошо согревает, но и помогает создать трендовый образ.

«Актуальные модели такого головного убора прекрасны тем, что сочетают в себе сразу несколько функций, это одновременно шапка, капюшон и даже шарф», — отметила Елена Жукова.

Капор-капюшон можно носить с объемными прямыми пальто и сапогами-трубами на плоском ходу. Если хотите более расслабленный образ, наденьте капор с курткой-паркой.

Береты

Берет — это символ элегантности и французского шарма, который вернулся в моду отчасти благодаря сериалу «Эмили в Париже». В предстоящем сезоне осень-зима 2025-2026 будут популярны как классические модели из шерсти, так и варианты из кожи, денима, фетра и твида, дополненные декором.

Носить элегантный берет можно по-разному, например, сместить его набок, надвинуть на лоб или надеть ровно.

Такой аксессуар хорошо сочетается с пальто прямого кроя, кожаным тренчем или даже пуховиком.

Бейсболки

Осенью и зимой тоже можно ходить в бейсболке — правда, не из тонких тканей вроде хлопка, а из шерсти или фетра.

Бейсболки с нашивками, вышивкой и брендированием отлично дополнят луки в спортивном стиле. Однако носить эти головные уборы можно и с другими вещами. Универсальными считаются модели с минималистичным дизайном, без какого-либо декора, рассказала стилист. Они отлично смотрятся с плащами, пальто и пуховиками.

Шляпы-клош

Для любителей ретростиля дизайнеры предлагают шляпы-клош в новом прочтении: с подвернутыми полями или небольшим козырьком. Подобные головные уборы прекрасно сочетаются с разной верхней одеждой, будь то шубы, куртки с меховыми воротниками или свободные модели из кожи и замши.

«Эффектно такие шапки будут смотреться и в сочетании с объемными украшениями — серьгами или брошами. Если хотите создать необычный вариант стилизации шляпы-клош, надевайте ее поверх повязанного платка и добавьте очки для эффектности. Такие шапки могут быть выполнены из шерсти, фетра или меха», — Елена Жукова, стилист.

Банданы

Бандана — необычное решение для осени. Ее принято считать летним головным убором, но на подиумах в этом году были представлены и утепленные модели, например, выполненные из кожи и замши.

Минималистичные трикотажные или меховые банданы станут отличным дополнением к вашему гардеробу.

Панамы

Классические панамы несколько сезонов подряд пользовались большой популярностью в поп-культуре и среди знаменитостей. В этом осенне-зимнем сезоне летний головной убор можно адаптировать для холодной погоды, выбирая модели из шерсти или кожи, с полями разной ширины, интересной окантовкой и развевающимися кисточками.

Особенно актуально панамы будут смотреться с кожаными прямыми пальто.

Шапки-балаклавы

Балаклавы, пришедшие к нам из спортивного стиля, уже третий сезон подряд уверенно держатся в трендах зимней моды. Они отлично защищают от ветра и холода, заменяя собой и шапку, и шарф. А еще становятся ярким акцентом всего образа.

Шапку-балаклаву можно легко комбинировать с другими головными уборами, например, с кепкой или беретом. Смелые сочетания позволяют создать стильный и современный зимний образ.

Вязаные шапки

Вязаная шапка — неизменный элемент зимнего образа. Найти подходящий вариант можно на любой вкус: поклонники сдержанного стиля могут выбрать любимую шапку из тонкой пряжи, а любители ярких акцентов — головной убор с узором. В тренде также модели с рельефной текстурой из толстой шерсти.

Такой головной убор универсален и легко сочетается с большинством зимних вещей: от практичных пуховиков и лыжных костюмов до свободных пальто. Завершат образ объемный шарф и теплые вязаные варежки.

Шапки с помпоном

Крупный помпон становится чуть ли не главным декором головного убора в предстоящем сезоне.

При этом строгих правил, определяющих, как именно он должен быть расположен на шапке, нет. Помпон может находиться на макушке, на кончике удлиненной шапки, сбоку или даже на завязках. Приветствуются асимметрия, несколько помпонов сразу и эксперименты с разными материалами.

Как подобрать шапку по форме лица