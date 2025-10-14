Перечислены главные ошибки в выборе образа для собеседования

Эксперт дал советы по выбору лука на деловую встречу. Специалист по дресс-коду Джулиан Нельсон назвал главные ошибки при составлении образа для собеседования в офис.

Нельсон посоветовал избегать белой одежды, которая вызывает ассоциации с больницей. Также стоит отложить на другой случай вещи со сложными узорами и яркими принтами. Не менее важную роль играет обувь.

«Отполированная и правильно подобранная обувь сигнализирует о готовности кандидата», — объяснил Нельсон.

Объёмные и броские аксессуары выбирать не стоит. То же самое касается больших сумок. По словам Нельсона, выпуклая и грязная сумка намекает на наличие дезорганизации у человека.